Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı!

Karantinaya giren Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan oyuncu eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

EVİNİ TEMİZLETTİ

31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

ODALAR AYRILDI

Özil, 26 yaşındaki eşiyle ayrı odalarda yatarken ikili, sadece gün içerisinde birlikte bahçe keyfi yapıyor.

Özil ile Gülşe, bir yandan koronavirüs endişesi yaşarken diğer yandan da anne-baba olmak için büyük heyecan taşıyor.