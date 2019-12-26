Bin çocuğu 'Mesut' etti

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenen Arsenalli Mesut Özil, düğün öncesi üyesi olduğu vakıf aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan bin çocuğun tüm masraflarını üstlendiğini açıkladı.

Brezilya ve Tanzanya’daki çocukların sağlık masraflarını karşılayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından hem fotoğraf paylaştı hem de yeni yıl temennisinde bulunup herkesi yardım yapmaya çağırdı.

Özil, “Amine ile düğünümüzden önce açıkladığımız gibi, dünyanın her yerinden ihtiyacı olan bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılıyoruz. Bu sadece başlangıç! 2020’yi dört gözle bekliyoruz. İhtiyacı olan yüzlerce çocuğa hep birlikte yardım edelim” notunu düştü.

Özil, halihazırda 219 çocuğun tedavisiyle ilgilendiklerini ve onların sağlıklarına kavuşması adına çalıştıklarını söyledi.