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  3. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe Özil hakkında ortaya atılan o iddia yalanlandı!

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe Özil hakkında ortaya atılan o iddia yalanlandı!

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe Özil hakkında ortaya atılan o iddia yalanlandı!

Tolgahan Sayışman'ın Şampiyon dizisindeki partnerinin Amine Gülşe Özil olacağı iddia edilmişti. O iddia yapım şirketi tarafından yalanlandı

Tolgahan Sayışman, yeni sezonda TRT 1’de sezonun en iddialı projelerinden 'Şampiyon' dizisi ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

BSK Yapım, basında yer alan Amine Gülşe Özil’e teklif gittiği haberini yalanladı. Önümüzdeki haftalarda sete çıkacak olan dizinin başrol kadın oyuncusu için görüşmeler devam ederken, bu isimler arasında Neslihan Atagül ve Bensu Soral’ın da olmadığını açıkladılar.

Yapımını BSK Yapım’ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’ in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman) oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor. 



(Medyatava)

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