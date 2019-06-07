Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden böyle aldı

Yıldız futbolcu Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe bu akşam evleniyor.

Çiftin dün akşamki kınası renkli görüntülere sahne olmuş ve ikilinin yaptığı bağış jesti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hayranlarının merakla beklediği düğün öncesinde yine renkli görüntüler ortaya çıktı.

DAVULLU ZURNALI EVİNDEN ALDI

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Türk yörelerine uygun bir şekilde müstakbel eşi Gülşe'yi düğün öncesinde davullu zurnalı evinden aldı.