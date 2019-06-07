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07 Haziran 2019 Cuma 13:48 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 13:48

Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden böyle aldı

Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden böyle aldı

Bu akşam dünya evine girecek olan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evlilik öncesinden renkli kareler gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu Özil, Gülşe'yi düğün öncesi davullu zurnalı evinden aldı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe bu akşam evleniyor. 

Çiftin dün akşamki kınası renkli görüntülere sahne olmuş ve ikilinin yaptığı bağış jesti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hayranlarının merakla beklediği düğün öncesinde yine renkli görüntüler ortaya çıktı. 

DAVULLU ZURNALI EVİNDEN ALDI

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Türk yörelerine uygun bir şekilde müstakbel eşi Gülşe'yi düğün öncesinde davullu zurnalı evinden aldı.

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