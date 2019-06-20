Mesajı herkesi şaşırtmıştı... Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor

Geçtiğimiz yıl evlenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz son dönemde sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde paylaştığı mesaj ise boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son iddialara göre Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan'dan boşanmak için dava açtı.

Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl mart ayında Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Kuzey adından bir çocukları bulunuyor. Kuzey adında bir oğulları olan çiftten kötü haber geldi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz dava için avukatına talimat verdi. Çiftin boşanma davası çekişmeli olarak görülecek.

İŞTE SÖYLENTİLERİ BAŞLATAN O MESAJ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı Babalar Günü mesajı da ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Deniz, Babalar Günü'nde oğlu Kuzey'le yer aldıkları bir kareyi; "Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... " notuyla paylaştı.



