Meryem Uzerli: Çocuğumun babasıyla bağlantısı yok!

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, ‘Bu durumdan şikayetçi değilim’ dedi. 2015’te piyasayı 100 milyon dolar dolandırdıktan sonra firar eden kızının babası Can Ateş’e ihtiyaçları olmadığını söyleyen Uzerli, “Çocuğumun babasıyla çocuğumun artık bir bağlantısı yok. Benim çocuğum babasız büyüdü’’ dedi. Oyuncu korona virüsü nedeniyle günde 20 kere ellerini yıkadığını söyledi.