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02 Aralık 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:

Merve Özbey'in acı kaybı

Merve Özbey'in acı kaybı

Şarkıcı Merve Özbey'in acı günü... Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Özbey, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından şu notla duyurdu:

'ACILARIN DİNDİ Mİ BİLMEM SESİN YERİNE GELDİ Mİ MESELA?'

"Geçen sene tam bu gün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..."

Öte yandan Merve Özbey'in 14 Haziran 2019'da babasının fotoğrafı ile paylaştığı not yürek burktu.

İşte o paylaşım...

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