Merve Özbey'den duygusal paylaşım: Babacığım gideli tam 7 gün oldu...

Anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün..." diyen şarkıcı, sözlerine "Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerinde" şeklinde devam etti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Acı haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Özbey, "Geçen sene tam bugün, bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım... Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların, ne Fenerbahçe maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem. Sesin yerine geldi mi mesela? Yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..." demişti.