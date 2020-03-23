Merve Özbey ve Karsu'dan koronavirüs ile mücadele için 'Evde Kal' sloganıyla dijital konser
Merve Özbey ve Hollanda'da yaşayan caz sanatçısı Karsu, korona virüsüyle mücadele eden Avrupa'yı verecekleri dijital konserle iki ucundan birbirine bağlayacak.
Bu akşam Merve Özbey İstanbul’dan, Karsu ise 2 bin 600 km uzaklıkta bulunan Amsterdam’dan aynı yayına bağlanarak farklı tarzlarıyla düet yapacak. 'Evde Kal' (Stay at home) sloganıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan iki isim, evde vakit geçiren müzikseverlere moral verecek.