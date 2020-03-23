Merve Özbey ve Karsu'dan koronavirüs ile mücadele için 'Evde Kal' sloganıyla dijital konser

Bu akşam Merve Özbey İstanbul’dan, Karsu ise 2 bin 600 km uzaklıkta bulunan Amsterdam’dan aynı yayına bağlanarak farklı tarzlarıyla düet yapacak. 'Evde Kal' (Stay at home) sloganıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan iki isim, evde vakit geçiren müzikseverlere moral verecek.