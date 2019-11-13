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  3. Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu

Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu

Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın düğün tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Serhat Tekin’in "Serhat’la Kayıttayız" programına konuk oldu.

Müzik yaşantısından özel hayatına kadar hakkında merak edilenleri anlatan Merve Özbey, düğün tarihini de açıkladı. Sevgilisi Kenan Koçak’la yakın zamanda nikâh masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, “5 Aralık’ta kınamız var, 19 Ocak’ta düğünümüz olacak. Önce çok sade bir düğün ve gelinlik istiyordum. Ardından bir baktım gelinliğime taşlar koydurmuşum, düğün dekoruna biraz daha çiçek ve taş eklemişim. 650 davetlimiz olacak” dedi.

Serhat Tekin’in “Nikâh şahitleri belli oldu mu?” sorusuna “Şahitlerim Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak olacak. Aklımda çok olmasını istediğim bir şahidim daha var. İnşallah o da gelecek” yanıtını verdi.


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