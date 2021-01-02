Merve Boluğur itiraf etti, sosyal medya çalkalandı! 'Aldattım da aldatıldım da'

3 yıldır herhangi bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, açtığı YouTube kanalı ile günlerce konuşuldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında tavsiyeler veren Boluğur, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye özel açıklamalarda bulundu.



Hakan Gence'nin 'Aldatıldın mı?' sorusuna 'Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net!

Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim.' yanıtını veren Boluğur, şaşırttı.

Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından sessizliğe bürünen Boluğur, 'Aşk acısı çektin mi?' sorusuna 'Aşkla ilgili yanlış bir algımız var. Olayın kötü kısmına bakmakla ilgili bir meylimiz var. Aslında aşk, huzur ve güvendir. Bir şeyler sonlanabilir, hayat devam ediyor. Oradan edineceğimiz dersler tekamül için gerekli. Benim de tepindiğim zamanlar oldu. Acımdan çözüm odaklı biri olarak çıkma becerisini aşk acısıyla kazandım.' yanıtını verdi.