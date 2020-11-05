Mert Yazıcıoğlu yeni dizisi Bir Annenin Günahı ile ekrana geri dönüyor

Genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, ekranda en son Bir Litre Gözyaşı dizisinde yer almıştı. Şu sıralar Netflix’in Aşk 101 kadrosunda yer alan oyuncu, Bir Annenin Günahı dizisiyle de ekranda olacak.

Yazıcıoğlu, sosyal medya sayfasından diziyle ilgili bir hatırlatma yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin tanıtımları da bir süre önce dönmeye başlamıştı.

Henüz yayın tarihi netleşmeyen dizinin çekimleri sürüyor. ‘Yakında’ ibaresiyle yeni bir tanıtım daha ekrana geliyor. İddialı bir yapım olan dizide Mert Yazıcıoğlu’nun annesini Özge Özberk oynuyor.

Oğlunun hayatı için asla yapamayacağı bir işe zorlanacak bir annenin yaşadıkları, daha ilk bölümden dikkatleri çeken bir dram dizisi olduğunu da ortaya koymakta.

Mert Yazıcıoğlu da hayranları gibi heyecanlı bir bekleyişte şu sıra. Zira yeni dizisi yakında ekranda olacak. Oyuncu, takipçilerine diziyle ilgili hatırlatmayı da yaptı. İşte o paylaşım:

Bir Annenin Günahı yakında @kanald ‘de. @anneningunahi