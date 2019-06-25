Mert Ali İçelli kimdir? Mert Ali İçelli bulundu mu? sorularının cevabı bugün cevabı aranan sorular arasından yer alıyor. Emniyete başvuran ünlü aranjörün eşi Elif İçelli, 16 yıllık eşinin İzmir'e konser vermek için gittiğini bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Elif İçelli ifadesinde, eşinin yola çıktığı gece Whatsapp üzerinden görüştüklerini ardından aradığında telefonun kapalı olduğunu anlattı. 'Arkadaşımı Bul' uygulaması üzerinden eşinin telefonunun bir süre İzmir Narlıdere'de sinyal verdiğini anlatan İçelli, "Sinyal birkaç saat sonra kayboldu. Aradan günler geçti, fakat kendisine hala ulaşamıyorum. Eşimin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyorum" dedi. Polis soruşturma başlattı.

MERT ALİ İÇELLİ KİMDİR?

Annesi eski sporcu olan Mert Ali İçelli, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya geldi. Bisiklet sporunda Türkiye şampiyonluğu, dünya 3.lüğü gibi ödülleri bulunmaktadır. İzmir Kent Orkestrasında aranjör ve gitarist olarak çalışan Mert Ali İçelli ardından İstanbul’a geldi ve kariyerini İstanbul’da sürdürmektedir. Abisi ve çevresindeki birçok müzik severin desteği ile buralara geldiğini belirten Mert Ali İçelli konservatuvar eğitimi aldı. Hit makinesi lakabı ile gündemin başarılı sanatçılarından Mert Ali İçelli aslen İzmir’lidir ve İzmir doğumludur. “Sözün Bittiği Yer” teklisi ile dikkat çeken Mert Ali İçelli,Murat Boz, Emre Kaya, Ersay Üner ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerle ortak projelerde yer aldı.



