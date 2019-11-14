Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in tatsız piştisi!

İkili, etkinlik süresince yan yana gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı. Meral Kaplan, muhabirlerin Piriler ile ilgili sorularına, "Konuşmak adını dahi anmak istemiyorum. Tatsız şeyler oldu ama geçti bitti. Her zaman karşılaşma ihtimalimiz var, herkesin yolu açık olsun" yanıtını verdi.