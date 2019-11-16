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  3. Meltem Miraloğlu'nun boşanma kararı aldığı iddia edilmişti... Son paylaşımı herkesi şaşırttı!

Meltem Miraloğlu'nun boşanma kararı aldığı iddia edilmişti... Son paylaşımı herkesi şaşırttı!

Meltem Miraloğlu'nun boşanma kararı aldığı iddia edilmişti... Son paylaşımı herkesi şaşırttı!

80 yaşındaki ABD'li Patrick ile evlenen 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Miraloğlu'nun son paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenince magazin gündemini sallamıştı. Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilen Miraloğlu, kısa süre önce boşanma kararı aldığı iddialarıyla yine adından söz ettirmişti.

"BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Meltem Miraloğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" diye sordu. Patrick'in ise "Kesinlikle" yanıtını verdiği görüldü. Miraloğlu'nun bu paylaşımıyla boşanma iddialarını yalanladığı öne sürüldü.


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