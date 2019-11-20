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  3. Meltem Miraloğlu harekete geçti! Onur Akay artık konuşamayacak

Meltem Miraloğlu harekete geçti! Onur Akay artık konuşamayacak

Meltem Miraloğlu harekete geçti! Onur Akay artık konuşamayacak

Meltem Miraloğlu, Amerika'daki yeni hayatıyla ilgili bilgileri magazin basınıyla paylaşan Onur Akay hakkında konuşma yasağı aldırdı.

80 yaşındaki ABD'li Patrick ile evlenerek Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu, magazin programlarında kendisiyle ilgili açıklamalar yapan ses sanatçısı Onur Akay'a üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.

İHLAL EDERSE HAPİS YATACAK

Mahkeme kararıyla Akay, 3 ay boyunca oyuncuyla ilgili konuşamayacak. Ses sanatçısı eğer mahkemenin kararını ihlal ederse Miraloğlu, şarkıcı hakkında zorlama hapse tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.


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