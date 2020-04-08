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  3. Meltem Miraloğlu eleştirilere dayanamadı! Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Meltem Miraloğlu eleştirilere dayanamadı! Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Meltem Miraloğlu eleştirilere dayanamadı! Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun boşandığı iddia edilmişti. Miraloğlu'ndan iddialara yanıt geldi.

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 83 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meltem Miraloğlu yaptığı paylaşımla boşandığı yönünde iddiaları yalanladı.

Miraloğlu önceki gün yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. 83 yaşındaki eşi ile ilgili yapılan eleştirilerden sonra da videosunu yorumlara kapattı.


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