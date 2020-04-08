Meltem Miraloğlu eleştirilere dayanamadı! Boşanma iddialarına böyle yanıt verdi

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 83 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meltem Miraloğlu yaptığı paylaşımla boşandığı yönünde iddiaları yalanladı.

Miraloğlu önceki gün yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. 83 yaşındaki eşi ile ilgili yapılan eleştirilerden sonra da videosunu yorumlara kapattı.