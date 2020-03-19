Meltem Miraloğlu 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten boşandı mı?

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' karakteriyle tanınan, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemden düşmeyen Meltem Miraloğlu, şimdi de boşanma haberi ile adından söz ettirdi.

Magazin camiasının ‘Felaket Tellalı’ lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, “33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick’ten resmen boşandı. Kaynaklarım boşanma belgelerini gözleri ile gördü ve bana bildirdi." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz aylarda eşi Patrick ile yaşadığı evden kaçtığı iddiasına cevap veren oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi” demişti.