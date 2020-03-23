Meltem Cumbul'dan Yasak Elma'nın oyuncularına destek: Setler durdurulmalı!

Koronavirüse karşı dikkat etmeye çalıştığını belirten Meltem Cumbul, dizi setlerinin bir an evvel durdurulması gerektiğini söyledi. Yasak Elma'nın oyuncularını destekleyen Cumbul, setlerin kalabalık olduğunu ve çalışma koşullarında da her alanın steril ortam sağlanamayacağını belirtti.