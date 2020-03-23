Meltem Cumbul'dan Yasak Elma'nın oyuncularına destek: Setler durdurulmalı!
Oyuncu Meltem Cumbul, Bebek Parkı'nda yeğeniyle yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Cumbul'dan Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam gibi oyunculara destek geldi.
Koronavirüse karşı dikkat etmeye çalıştığını belirten Meltem Cumbul, dizi setlerinin bir an evvel durdurulması gerektiğini söyledi. Yasak Elma'nın oyuncularını destekleyen Cumbul, setlerin kalabalık olduğunu ve çalışma koşullarında da her alanın steril ortam sağlanamayacağını belirtti.