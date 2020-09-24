Melisa Şenolsun'a Atiye dizisinde sahneleri soruldu

Ünlü çift önceki gün Etiler’deki Elbet isimli restoranda öğle yemeği yedi. Yemek esnasında bol bol şakalaşan Şenolsun ve Evirgen birlikte görüntü vermemek için ise mekandan ayrı ayrı çıktı. Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu.

Ünlü oyuncu “Atiye” dizisindeki sevişme sahneleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Şenolsun’un ardından dışarı çıkan Evirgen de sevgilisinin o sahneleri hakkında konuşmak istemedi.