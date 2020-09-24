24 Eylül 2020 Perşembe 11:21 | Son Güncelleme:
Melisa Şenolsun'a Atiye dizisinde sahneleri soruldu
Kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan oyuncu Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, önceki gün Etiler'de baş başa yemek yedi
Ünlü çift önceki gün Etiler’deki Elbet isimli restoranda öğle yemeği yedi. Yemek esnasında bol bol şakalaşan Şenolsun ve Evirgen birlikte görüntü vermemek için ise mekandan ayrı ayrı çıktı. Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu.
Ünlü oyuncu “Atiye” dizisindeki sevişme sahneleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Şenolsun’un ardından dışarı çıkan Evirgen de sevgilisinin o sahneleri hakkında konuşmak istemedi.