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  3. Melis Tüzüngüç 'Uraz Kaygılaroğlu' iddialarına ateş püskürdü: Söz konusu bile olamaz

Melis Tüzüngüç 'Uraz Kaygılaroğlu' iddialarına ateş püskürdü: Söz konusu bile olamaz

Melis Tüzüngüç 'Uraz Kaygılaroğlu' iddialarına ateş püskürdü: Söz konusu bile olamaz

Oyuncu Melis Tüzüngüç, 'Uraz-Melis Kaygılaroğlu çiftinin ayrılığına sebep oldu!' başlıklı haberleri menajerlik şirketinin yayımladığı yazılı açıklama ile yalanladı.

Güzel oyuncu, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' isimli magazin programında konu olan 2015 yılında 'Baba Candır' dizisinde başrolü paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştığı ve evliliğinin bitmesine sebebiyet verdiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Tüzüngüç'ün menajerlik şirketi ise yayımladığı yazılı açıklama ile iddialara açıklık getirdi.

"SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bugün (04.07.2019) Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Melis-Uraz Kaygılaroğlu çiftinin ayrılık haberlerinin ardından, oyuncumuz Melis Tüzüngüç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakınlaştıkları iddiasına yer verilmiştir. Oyuncumuz Melis Tüzüngüç'ün, Uraz Kaygılaroğlu ile arasında iddia edildiği gibi bir yakınlaşma söz konusu olmadığı gibi, böylesine hassas bir konuda isminin asılsızca anılmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek isteriz. Söz konusu olay ile ilgili herhangi bir bağlantımız olmadığını yineler; oyuncumuzun özel hayatına saygı gösterilmesini rica ederek ilk ve son kez bu açıklamayı kamuoyuna bildiririz.

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