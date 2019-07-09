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  3. Melis Sütşurup'un açıklamalarına Mustafa Sandal'dan yanıt! İlişki sonrası..

Melis Sütşurup'un açıklamalarına Mustafa Sandal'dan yanıt! İlişki sonrası..

Melis Sütşurup'un açıklamalarına Mustafa Sandal'dan yanıt! İlişki sonrası..

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisi geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'un bu açıklamalarına Mustafa Sandal'dan jet yanıt geldi..

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Sandal, verdiği röportajda "Melis ile keyifli vakit geçirdik." demişti. Eski sevgilisinin sözlerine sinirlenen Melis Sütşurup, sessizliğini bozdu.Sütşurup ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'un bu açıklamalarına Mustafa Sandal'dan jet yanıt geldi..

"MİDEMİ BULANDIRAN BİR ŞEY VARDI"

Melis Sütşurup, şöyle konuştu: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz. Ama Mustafa’nın bugünkü röportajında “Melis ile vakit geçirdik” cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."

MUSTAFA SANDAL'DAN JET YANIT

Bu sözlerin ardından Mustafa Sandal cephesinden de bir açıklama geldi. Sandal, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu paylaşımı yaptı:

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