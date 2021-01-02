Melis Sezer kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Melis Sezer nereli, ne iş yapıyor?

Melis Sezer Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan güçlü yarışmacılardan biridir. Yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından Survivor'a katılan ünlü isimleri duyururken dikkat çeken isimler arasında yer alan Melis Sezer'ın hayatı merak edilen yarışmacılar arasında. İşte Survivor 2021 Melis Sezer kimdiri, yaşı ve biyografisi..

Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımında. Yeni sezonu merakla beklenen Survivor’ın yayınlanan tanıtımı ile birlikte ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Grand Slam’e katılan ilk Türk tenisçi olan Melis Sezer, internette hemen araştırılmaya başlandı.

Milli tenisçimiz Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Melis Sezer, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.