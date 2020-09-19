Yeni dönemde bir dizi yayın hayatına başladı. Bir o kadar da dizi çalışmaları devam ediyor. Melis İşiten yeniden ekranlara dönüyor. Melis İşiten, Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ile izleyicisiyle buluşacak. Tims&B’nin hazırlıklarını titizlikle yapmakta olduğu Maraşlı dizisinin başrolü için Burak Deniz ile Alina Boz seçildi. İki ünlü ismin uyumu merakla bekleniyor.

Oyuncu arayışlarının devam ettiği dizide Melis İşiten’in de rol alacağı duyuruldu. Ethem Özışık’ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Kudret Sabancı yapacak.

Diziye yeni isimlerin de yakın zaman içinde katılacağı ve çekimlerin de Ekim ayında başlayacağı belirtiliyor.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Kendini bildi bileleli sahneye merakı olduğunu belirten Melis İşiten, üniversitede tiyatro bölümünü seçti. Tiyatro eğitimi ardından oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile Kahramanmaraş’ta ailelerinin de haberi yokken evlendi. Melis İşiten, 2016 yılında kızları Ada’yı dünyaya getirdi. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar çok konuşulan Melis İşiten- Uraz Kaygılaroğlu çifti 2019 yılında boşandı.