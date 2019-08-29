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  3. Melis Buse Betkayan'dan Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'

Melis Buse Betkayan'dan Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'

Melis Buse Betkayan'dan Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'

Bir evlilik yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, Can Yaman'la ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

'Kısmetse Olur' adlı evlilik yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Betkayan, Can Yaman itirafıyla şaşırttı.

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Melis Buse Betkayan, Can Yaman ile ilgili şöyle konuştu: "Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can’da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu. Bize bakıyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. Biz o zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş."

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