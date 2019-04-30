Melis Buse Betkayan, bu kez estetikli fotoğraflarıyla gündem konusu olmayı başardı. Son olarak yaptırdığı dudak dolgusu ile çok konuşulan Melis Buse Betkayan son hali ile herkesi şaşırtmayı başardı. Kısmetse Olur evinin popüler gelin adayı Melis Buse Betkayan'ın yeni hali takipçileri tarafından birçok yorum aldı. Bugün Kanal D'nin en çok izlenen programı Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Melis Buse Betkayan son hali nasıl? Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında? İşte Melis Buse Betkayan hakkında tüm merak edilenler...

MELİS BUSE BETKAYAN SON HALİ NASIL?

Son olarak yaptıdığı dudak dolgusu ile gündeme gelen Melis Buse Betkayan son hali ile şaşırttı. İşte, Melis Buse Betkayan'ın yeni hali!

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan 27 yaşında. İstanbul İstinye'de yaşıyor. İç mimar olan Melis Buse Betkayan iyi yerlerde iyi koşullarda yaşamak istediğini söylüyor. Melis Buse Betkayan daha önce Bana Her Şey Yakışır adlı yarışmada yarışmıştı.



Doğum tarihi: (02.03.1992)

Boyu: 1.74 m

Kilosu: 54 kg

Burcu: Balık

Göz Rengi: Kahverengi

Eğitim: Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Doğum Yeri: İstanbul