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  3. Melike Öcalan'dan yıllar sonra gelen Vatan Şaşmaz itiraf!
06 Haziran 2020 Cumartesi 16:05 | Son Güncelleme:

Melike Öcalan'dan yıllar sonra gelen Vatan Şaşmaz itiraf!

Melike Öcalan'dan yıllar sonra gelen Vatan Şaşmaz itiraf!

Bir dönem 'Sabah Şekerleri' adlı programı Vatan Şaşmaz ile birlikte sunan Melike Öcalan, merhum sanatçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Melike Öcalan, bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını beraber sunduğu ve 2017 yılında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz hakkında konuştu. 40 yaşındaki sunucu, 2. Sayfa programında, bir dönem partneri olan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlattı.

Melike Öcalan, "Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz" dedi.

Öcalan, "Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim” açıklamasında bulundu.

Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.

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