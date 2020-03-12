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  3. Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın koronavirüs önlemi sosyal medyayı salladı

Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın koronavirüs önlemi sosyal medyayı salladı

Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın koronavirüs önlemi sosyal medyayı salladı

Usta oyuncu Melek Baykal, yakın dostu Sahrap Soysal ile koronavirüse dikkat çekmek için bir video çekti. İkilin videosu sosyal medyada büyük yankı buldu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Melek Baykal, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili video ile koronavirüs tedbirlerini takipçileriyle paylaştı. Koronavirüs salgını boyunca yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen doktorların sözlerini dikkate alan Baykal, yakın dostu Sahrap Soysal ile çektiği videoda nasıl selamlaştıklarını gösterdi. İkilinin bu videosu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.


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