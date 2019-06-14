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14 Haziran 2019 Cuma 09:10 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:10

Mehmet Aslantuğ'dan Ahmet Kaya açıklaması

Mehmet Aslantuğ'dan Ahmet Kaya açıklaması

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, 20 yıl önce Magazin Gazeteciler Derneği'nin ödül töreninde Ahmet Kaya’yı hedef alan saldırı girişimi hakkında açıklamada bulundu.

Ahmet Kaya’yı korumaya çalışan isimlerden olan Mehmet Aslantuğ, o gün yaşananları değerlendirdi. Ünlü isim, “Bizim Ahmet ile çok yakın bir dostluğumuz yoktu. 2 kez bir arada olduk. Linç girişiminden sonra Fransa’ya gitti, görüşemedik. Onun öncesinde görüştük. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek. Ahmet ile bu ülkenin dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını haftalarca sabaha kadar konuşabilirsiniz. Orada bu linçe katılanlarla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Bu benim meziyetim değil. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı... Oradaki reflekse neden olan şey; sadece haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayesedir” dedi. 

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