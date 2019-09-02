Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan aşk pozu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla yine takipçilerini imrendirmeyi başardı. Onan ve Aslantuğ çiftinin aşk pozunu gören takipçileri, ikiliye iltifat yağdırdı. Onan'ın "Ve Eylül" notuyla paylaştığı kareye binlerce de beğeni geldi.

İŞTE O POZ: