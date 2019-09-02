Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan aşk pozu
Evliliklerinde 23 yılı deviren oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşka geldi. Onan, eşi Aslantuğ ile çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla yine takipçilerini imrendirmeyi başardı. Onan ve Aslantuğ çiftinin aşk pozunu gören takipçileri, ikiliye iltifat yağdırdı. Onan'ın "Ve Eylül" notuyla paylaştığı kareye binlerce de beğeni geldi.
İŞTE O POZ: