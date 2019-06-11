Mehmet Ali Erbil'in son dakika sağlık durumu! Hastaneden çıkıyor mu?



Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçen yıl evinde banyoda düşerek yaralandı. Göğüs boşluğunda kan biriken Erbil, kaldırıldığı Maslak'taki özel hastanede ameliyat edildi. Erbil’in 40 kilo verdiği ve gırtlağının delindiği iddia edilmişti. Prof. Dr. Yeşim Erbil ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı ve "40 kilo verdiği iddiaları yalan"ifadelerini kullanmıştı. Peki Mehmet Ali Erbil'in son dakika son sağlık durumu nasıl?

Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi.Ünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Tedavi süresince sosyal medyadan hayranlarına sık sık iyi olduğunun haberini veren Erbil’in Stelyo Pipis, ünlü şovmenin son sağlık durumunu şu sözlerle ifade etti: “Sağlık durumu şuan çok iyi. Fizik tedaviye iyi yanıt verdi. En fazla 1 ay içerisinde hastaneden çıkacak.

”Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka da "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor. Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden" açıklamasını yapmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'den fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

İlk yılları ve günümüze

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı.[3] İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal 'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç 'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV ’ de de program yaptı.

1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek Dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek Yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl Adıyla Şov Tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, şu anda Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Son dönemlerde, Sinan Çetin 'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi.

Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.