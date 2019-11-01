Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7314
  • 6,3999
  • 278.093
  • 98679.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Önceki gün yeniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra temmuz ayında taburcu edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yeniden hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu.

TABURCU OLDU

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Erbil’in bir süre evde dinleneceği öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Suriye´nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK´lı teröristler arasındaki çatışm

YPG/PKK´lı Teröristler Kuyulara Doldurduğu Petrolü Yaktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Muhteşem fotoğraflar çekmek için ufak numaralar...