Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra temmuz ayında taburcu edilen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası yeniden hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu.

TABURCU OLDU

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan Erbil’in bir süre evde dinleneceği öğrenildi.