Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüldü!
Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez sosyal medyadan görüntüsünü paylaştı.
Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sevenleriyle kısa da olsa görüşmüş oldu. Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirdi. Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.