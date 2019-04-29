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  3. Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!

Evindeki banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil, 6 ay sonra ilk kez görüntülendi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yoğun bakım sürecini atlattıktan sonra ilk defa Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi. Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile görüştüğü anları Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında takipçileriyle paylaştı. 

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.

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