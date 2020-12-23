Meghan Markle hamile mi? O detay ele verdi

Prens Harry ile İngiltere Kraliyet Ailesi'nin imkanlarından vazgeçerek maddi ve manevi olarak özgürleşen Meghan Markle, Kanada'ya yerleşti. Yardım projelerinde yer alan ve birçok markadan teklif alan ünlü çiften Meghan Markle hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.



Meghan Markle'ın dönemde çektiği videolarda yüzünün şiş olduğu görüntüler dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Meghan Markle'ın estetik işlemler yaptırdığı ve bu nedenle yüzünün şiştiğini söylerken bazıları ise hamile olduğu iddiasında bulundu.

Meghan Markle, geçtiğimiz yaz ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlandığını açıklamıştı.