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  3. Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler

Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler

Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler

Haziran’da tiroid nodülü nedeniyle ameliyat olup Almanya’ya giden ünlü şarkıcı Tarkan, sürecin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor

Ünlü sanatçı Tarkan'ın, sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle İstanbul'da geçirdiği operasyonun ardından kabus dolu günler yaşadığı öne sürüldü. Operasyonun ardından endişeli bir bekleyişe geçen Tarkan, bu korku dolu günleri Almanya'da geçiriyor.

DEPRESYONA MI GİRDİ

Haziran sonunda geçirdiği ameliyatın ardından Almanya'ya uçan Tarkan'ın, "Ya sesimi kaybedersem" korkusuyla, kontrol için gün saydığı öne sürüldü. İstanbul'a dönüşünde hemen doktorunun kapısını çalacağı belirtilen Megastar'ın, operasyonun ardından olacağı muayenede, olumlu bir haber için büyük bir korkuyla depresyona girdiği iddia edildi. İstanbul'a ne zaman döneceği ve operasyonun nodülü yok edip etmediğinin ne zaman kontrol edileceği net olmadığı için, Tarkan'ın da endişesinin her geçen gün arttığı iddialar arasında yer aldı. Tarkan'ın sosyal medyada da fotoğraf ya da yazı paylaşmaması, "sesini kaybetme" korkusunun ünlü sanatçıda büyük bir fobiye dönüştüğü yönündeki iddiaları artırdı.

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