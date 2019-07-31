Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,531
  • 6,168
  • 254.511
  • 102.377
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak

Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak

Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak

Ekim ayında Avrupa turnesine çıkacak olan Tarkan'ın konser başına 85 bin euro alacağı öğrenildi. Turna kapsamında toplam 10 konser verecek olan megastar, toplam 850 bin euro kazanacak.

Milliyet'in haberine göre, Megastar Tarkan, 2019 Avrupa turnesine Ekim ayında başlayacak. İlk durağı Londra olan ünlü şarkıcı daha sonra İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya'ya gidecek. Tarkan'ın konser başına 85 bin euro kazanacağı öğrenildi. Toplamda 10 konser verecek Tarkan, 850 bin euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak.

Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek. Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Tarkan'ın eylül ayında ise Harbiye'de konser vermesi bekleniyor.

Tarkan geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar'la ilgilenmek için Harbiye Açıkhava'da konser vermemişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Kıyafeti olay olan Banu'dan Reynmen'e flaş çağrı
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
Selami Şahin: Ne acılı günler yaşadım! 16 yaşındaydım...
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulunmuştu... Detaylar ortaya çıkıyor!
<p>Pakistan’ın yerel haber kanalı GTV News’te muhabirlik yapan Azadar Hüseyin, yoğun yağışlar sonucu

Pakistanlı Muhabirden İlginç Sel Anonsu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarlık

Altın avına böyle çıkıyorlar