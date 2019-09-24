Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6923
  • 6,2648
  • 278.07
  • 101820
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i hiç böyle görmediniz! Şile'de organik tarım...

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i hiç böyle görmediniz! Şile'de organik tarım...

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i hiç böyle görmediniz! Şile'de organik tarım...

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, organik tarım için kolları sıvadı. Sude çapa yaptı, traktör sürdü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ağırlıklı olarak spor paylaşımları yapan Biricik Suden, bu kez bahçe için kolları sıvadı. Şile'de organik tarım yapan Suden, bahçesini kışa hazırladı.

ÇAPA YAPTI, TRAKTÖR SÜRDÜ

Traktörle tarlasını süren Biricik Suden, sera kurma hazırlığına başladı. Ünlü isim, o anları da sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift aşka geldi! Mesajları sosyal medyayı salladı
Boşanma sonrası ilk görüntü
Demet Özdemir'in fotoğrafına Serenay Sarıkaya'dan yorum!
Demet Akalın o vasiyeti duyunca gözyaşlarını tutamadı
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>Türk Sanat Müziğinin ‘batmayan güneşi’ olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kab

Zeki Müren, Ölümünün 23. Yılında Mezarı Başında Anıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu köyün eşi benzeri yok

Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar