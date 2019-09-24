Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'i hiç böyle görmediniz! Şile'de organik tarım...
MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, organik tarım için kolları sıvadı. Sude çapa yaptı, traktör sürdü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ağırlıklı olarak spor paylaşımları yapan Biricik Suden, bu kez bahçe için kolları sıvadı. Şile'de organik tarım yapan Suden, bahçesini kışa hazırladı.
ÇAPA YAPTI, TRAKTÖR SÜRDÜ
Traktörle tarlasını süren Biricik Suden, sera kurma hazırlığına başladı. Ünlü isim, o anları da sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaştı.