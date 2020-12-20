Masum 273. bölümü bugün Kanal 7'dee yayınlanacak. Birbirine zıt iki kuzenin hayatına konu alan dizi Hindistan'da Saath Nibhaana Saathiya ismi ile yayınlanmıştır. hafta içi 15:20'de hafta sonu ise 16:00'da Kanal 7'de ekranından izleyiciye ulaşan yapım Masum 273. bölümde neler olacak? Masum 274. bölüm özeti nasıl?

MASUM 273. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gopi’nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi çok akıllı ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi’nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi’yi gelini olarak seçer. Aham, Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder.





MASUM 274. BÖLÜM ÖZETİ NASIL?

Kokila, Gopi, Raşi ve Urmila Tripti’nin evine gelirler. Kapı kilitli olunca Koki pencerenin camını kırar ve içeri girerler. Tripti bu senin cezan bana ihanet ettin derken Rada daima onunla olduğunu söyler. Tripti karakola neden gittin diye sorar. Rada Koki’nin hafızasına kavuştuğunu ve onu kandırdığını söylese de Tripti beni kandıramazsın diyerek onu öldüreceğini söyler.

Modi kadınları evde kanıt ararken Urmi para bulur ve çantasına atar. Arama devam ederken Urmila dolabın üzerinde bir kutu görür ve almak için tabure bulup üzerine çıkar. Taburenin ayağı kırılınca Urmi kutu ile birlikte yere düşer. Gopi ve Raşi Urmi’yi ayağa kaldırırlar. Gopi kutunun içinden çıkan mektupları fark eder. Tripti Rada’nın el yazısını taklit ederek Rada’nın ağzından intihar mektubu yazmıştır. Gopi hemen Ahem’i arar ve onu bilgilendirir. Rada Tripti’ye yalvarırken Tripti ona bir tokat daha atar. Rada kaçmaya çalışsa da Tripti onu yakalar. Bu arada Rada’yı götüren taksici Modi evine gelir ve parasını ister. Hetal Rada’nın o binaya neden gittiğini sorgularken Gopi’yi arar ve Rada’nın gittiği yeri söyler. Modi hanımları, polis ve Ahem olay yerine doğru harekete geçerler. Tripti Rada’yı bir sandalyeye bağlar. Umang’ın karısı olduğunu söylerken Rada’ya 5 dakikası kaldığını söyler.

Modi kadınları metruk binaya gelirler. Gopi Rada’yı çağırırken Tripti elindeki zehri Rada’ya zorla içirmeye çalışır. Gopi yetişir ve Tripti’yi yere düşürür. Rada ile ilgilenmeye başlar. Ancak Tripti iki kardeşin ölüm fermanı elimde diyerek Gopi’nin boynuna çöker. Gopi ona tokat atarken Tripti her şeyi itiraf etmeye başlar. Gopi gizlice telefonun kayıt cihazını açar. Tripti kocamı Rada yüzünden kaybettim, intikamımı almak için Rada’yı Modi evine gönderdim, Mira’yı öldürmeye çalıştım ancak başaramadım, Koki’yi de öldürmeye çalıştım diye her şeyi anlatır. Tripti sıra sende diyerek Gopi’yi boğmaya çalışır. Gopi ondan kurtulur ve Rada ile ilgilenmeye başlar. Tripti demir bir çubuk bulur ve Gopi’ye saplamak ister. Koki demiri tutar. Diğer kadınlarla birlikte Tripti’yi iyice döverler.

Koki Rada’nın zehri çıkarması için kusması gerektiğini söyler. Gopi parmaklarını boğazına sokar ve Rada’yı kusturur. Bu sırada polis gelir. Gopi Tripti’nin itiraflarının olduğu telefonu polise verir. Polis Tripti ve Rada’yı götürürken Rada affetmesi için Gopi’ye yalvarır. Gopi polisi durdurunca Rada gülümser ancak Gopi Rada’ya unutamayacağı bir tokat atar ve polisten onları götürmesini ister. Modi ailesi eve gelir. Baa büyük bir nazarın çıktığını söylerken Raşi büyük bir parti düzenleyeceğini söyler.