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  3. Masterchef'ten Suna'nın elenmesine tepki yağıyor! Bir eleştiri de Seda Sayan'dan

Masterchef'ten Suna'nın elenmesine tepki yağıyor! Bir eleştiri de Seda Sayan'dan

Masterchef'ten Suna'nın elenmesine tepki yağıyor! Bir eleştiri de Seda Sayan'dan

Masterchef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmadan favori isimlerden biri olan Suna'nın elenmesi ise izleyicileri şoke etti. Suna'nın elenmesine sinirlenen Demet Akalın sosyal medyada paylaşım yaparken, Akalın'a bir destek de Seda Sayan'dan geldi.

TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışmasının son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan isimler arasında iddialı yarışmacılar da bulunuyordu. Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan’ın yer aldığı potada birinci olan ve elenen isim izleyicileri şaşkına uğrattı.

MASTERCHEF’TE ŞAŞIRTAN ELEME

Dün akşam yapılan son yarışmanın birincisi Yasin oldu. Şefler ardından ikinci olan ismin Kıvanç olduğunu duyurdular.
Son ikiye kalan isimler arasından Suna yarışmaya veda etti.

TEPKİ YAĞDI!

Çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirirken, sosyal medyada Suna için yorum yağdı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı sonuç için Demet Akalın favorisi olan Suna'nın elenmesine, "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol MasterChef bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu.

Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Seda Sayan'dan geldi. Sayan, Akalın'ın gönderisini hikayesine ekleyerek, "Suna gitme" dedi.


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