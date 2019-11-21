Masterchef'te şok eleme! İddialı isim yarışmaya veda etti...

MasterChef Türkiye yarışma programında şok eleme! Tv8 ekranlarında yayınlanan Somer, Mehmet ve Danilo Şef sunumunda gerçekleşen programda eleme oyunu oynandı. Yasin, Kıvanç, Batuhan ve Kıvanç arasında oynanan eleme oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler.

Menüde Ördek Göğsü vardı. Şeflerin ortak kararıyla en güzel tabağı yapan isim Yasin oldu ve eleme potasından çıktı. Potadan çıkan ikinci isim Kıvanç oldu ve finale Suna ile Batuhan kaldı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada elenen isim Suna oldu. Yarışmacı Suna Aydın göz yaşlarına hakim olamadı ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Mehmet Şef Suna’yla ilgili: “Azmiyle, duruşuyla, burada yaptığı bütün işlerde profesyonelce, sonunda kadar mücadele eden bir kadınsın. Ben sana gönülden teşekkür etmek istiyorum. Buraya renk kattın. Ve buradan çok güzel bir şekilde gidiyorsun. Allah yolunu açık etsin” sözlerini söyledi.