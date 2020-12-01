MasterChef'te korkutan anlar: Parmağı kesilen Barbaros hastanelik oldu

TV8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi. Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.

Ancak yarışmacılardan Barbaros, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros hazırladığı tatlıyı şeflerin önüne sundu.

Parmağında derin kesik olan Barbaros, dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Durum hakkında açıklama yapan Şef Somer Sivrioğlu, Barbaros'un elinde ciddi bir kesik olduğunu dile getirdi.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR BELLİ OLDU

50 dakika içerisinde 30 adet profiterol yapan yarışmacılardan Emir, Sefa ve Özgül kaptanlık oyununda en iyi ilk üçe kaldı. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu.

Mavi takım kaptanlığı kazanan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı seçti. Mavi takım kaptanı Özgül takımına Barbaros, Emir ve Sefa'yı seçerken Eray'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Serhat ve Ebru yer aldı.