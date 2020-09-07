MasterChef'te kim elendi? 6 Eylül 2020 MasterChef veda eden isim belli oldu!

Kıyasıya rekabetin hiç eksilmediği MasterChef'te 6 Eylül Pazar akşamı eleme gecesi yaşandı. Yarışmacılar bireysel olarak en başarılı olmaya çalıştılar. Eleme potasında yer alan Özgül, Duygu, Gülşah, Eray, Berker ve Ebru arasından bir kişi MasterChef'e veda eden isim oldu.

6 EYLÜL 2020 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in 6 Eylül tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Şefler yarışmacılardan dana yanağının ön planda olduğu bir menü hazırlamalarını istediler. İlk etapta başarılı olarak görülen Eray, Duygu ve Özgül eleme potasından çıkmış oldular.

İkinci etapta ise kalan 3 yarışmacı elenmemek için rekabet ettiler. Ebru, Gülşah ve Berker; Mehmet şefin hazırladığı Duxelle Dana Pirzola yemeğini birebir yapmaya çalıştılar. En iyi yapan kişi Ebru oldu ve eleme potasından çıktı.

Sonrasında kalan Berker ve Gülşah arasında ise Gülşah daha az başarılı görülerek MasterChef'e veda eden isim oldu.

6 Eylül Pazar günü MasterChef'te elenen isim Gülşah Suna olarak belirlendi.

Gülşah Suna, "Mutlu olmak zorundayım, çünkü hayatımda neyin benim için doğru olduğunu bilmiyorum. Belki de buradan gitmem gerekiyor, önümde çok güzel bahar bahçe bir yer var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben başardım" şeklinde konuştu.