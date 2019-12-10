MasterChef'te haftanın takımları belli oldu! MasterChef yeni kurallar neler?

MasterChef’te haftanın takımları belli oldu! MasterChef’in 9 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele ettiler. Menüde Kayseri yöresine ait olan Yağlama vardı. Daha sonra ise Mehmet Şef yarışmanın yeni kurallarını anlattı. Sona kalan 6 yarışmacı mavi takımın kaptanı olmak için mücadele ettiler. Peki, MasterChef’te takım oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MASTERCHEF’DEKİ YENİ KURALLAR NELER?

MasterChef’te yarışmacı sayısı azaldığı ve finale yaklaşıldığı için şefler yarışmaya yeni kurallar getirdi. Yeni kurallara göre bu hafta oynanan kaptanlık oyunu son kez oynanacak ve bir daha oynanmayacak. Ayrıca bu hafta oynanacak elemeli takım oyunları da son defa oynanacak.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışma haftaya yeni kurallarla başladı. Bu hafta oynanacak son kaptanlık oyunu için yarışmacılar mücadele ettiler. Menüde Kayseri yöresine ait Yağlama yemeği vardı. En iyi yemeği yapanın kaptan olduğu oyunda şefler kazanan ismi açıkladılar. Güzide kaptanlık oyununu kazanan isim oldu ve mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

Kaptanlık oyununu Güzide kazandığı için kırmızı takımın kaptanını da Güzide belirledi. Güzide kırmızı takım kaptanı olarak Ekin’ı seçti. Daha sonra ikili kendi takımlarını kurdular.

Mavi takım: Güzide, Alican, Rıfat

Kırmızı takım: Ekin, Batuhan, Cemre

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım oyuncuları belli olduktan sonra iki takım arasında ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Ekmek İçinde Zencefilli Sebzeli Kış Çorbası, Beef Stroganoff, Belle Helene yapmalarını istediler. Günün sonunda ise ödül oyununu kırmızı takım kazandı.