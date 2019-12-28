MasterChef'te Güzide'nin büyük sırrı ortaya çıktı! 7 milyonluk eviyle olay olmuştu

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim Ekin Eylem Ulaş oldu. Alican Sabunsoy, Güzide Mertcan ve Cemre Uyanık, fenomen yarışmada isimlerini yarı finale yazdırmayı başardı. Duygusal anlara sahne olan eleme gecesine damga vuran ise Güzide oldu.

BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Üç etaplı oyunun hepsini kazanan yarışmacının, final haftasındaki başarısı şeflerin gözünden kaçmadı. Birkaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda şeflerden sürekli eleştiri alan Güzide, final haftasında bambaşka bir görüntü çizdi.

'ŞEF TUTUP DERS Mİ ALDIN?'

Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın?" sorusunu yöneltirken, "Bunda utanacak ya da yanlış bir şey yok" yorumunda bulundu. Özel şef tuttuğu iddia edilen başarılı yarışmacı, "Şefim çok çalışıyorum" sözleriyle, gülümseyerek cevap verdi.

Güzide'nin cevabı, ekran başındakilere Somer şefin tespitin haklı olduğunu düşündürdü.