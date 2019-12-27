MasterChef'te final haftasının ilk eleme oyunu oynanıyor! 27 Aralık MasterChef kim elendi?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te final haftasının ilk elenen ismi bugün oynanan oyunla belirleniyor. MasterChef’in 27 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde Alican, Güzide ve Ekin arasında ilk eleme adayını belirlemek üzere 3 oyun oynanıyor. Her oyun şefler tarafından değerlendiriliyor ve 3 oyun sonunda en az puanı alan isim yarışmaya veda ediyor. MasterChef’te kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde

MASTERCHEF’TE FİNAL HAFTASININ İLK ELEME OYUNU OYNANIYOR!

Yarışmanın 27 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde Alican, Ekin ve Güzide arasında final haftasının ilk eleme oyunu oynanıyor. Şefler yarışmacılardan ilk oyunda Topik yapmalarını istediler. İlk oyun sonu Ekin 13, Alican 17, Güzide 22 puana ulaştı. Yarışma şu anda devam ediyor..

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef’te elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.