MasterChef'te final haftası başladı! 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef’te final heyecanı başladı. MasterChef eleme potasına kim gitti? sorusu son bölümü kaçıran ve eleme adayını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Programın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde şefler finalistlere ceketlerini giydirdiler. Daha sonra ise toplamda 3 oyun oynandı ve her oyunda yapılan yemekler şefler tarafından puanlandı. 3 oyun toplamı en az puanı elde eden yarışmacı eleme potasına gitti. Peki, 23 Aralık Pazartesi günü MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte cevabı…

MASTERCHEF’TE FİNAL HAFTASI BAŞLADI!

MasterChef’in heyecanla beklenen final haftası başladı. Somer Şef final haftası programını açıkladı. Buna göre Pazartesi, Salı ve Perşembe günü en düşük puanı alan yarışmacı potaya gidecek. Cuma günü ilk eleme oyunu oynanacak ve 1 kişi elenecek. Geriye kalan 3 yarışmacı arasında Cumartesi günü bir eleme oyunu daha oynanacak. Sona kalan 2 yarışmacı arasında ise Pazar günü büyük final oynanacak. Finalde yarışmacılar toplamda 3 oyun oynayacaklar. 3 oyun sonunda en yüksek puanı elde eden yarışmacı MasterChef 2019’u kazanacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.