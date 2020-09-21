20 Eylül MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef'te dün akşam kim elendi?

MasterChef'in 20 Eylül tarihli bölümünde haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme gecesinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tanya, Serhat, Selin, Berker, Özgül ve Sefa arasından bir kişi yarışmaya veda etti. MasterChef elenen isim jüri oylarıyla ve ortak kararıyla belirlendi.

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'in 20 Eylül tarihli bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme potasında olan Tanya, Serhat, Selin, Berker, Özgül ve Sefa arasından bir kişi yarışmaya veda etti.

Elenecek olan yarışmacı iki aşamalı olarak belirlendi. İlk etapta jüri üyesi şefler yarışmacılardan peynir ana maddesiyle bir yemek çıkarmalarını istediler. Serhat, Sefa ve Özgül'ün yemekleri beğenildi.

20 EYLÜL MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

İkinci etap için yeniden rekabet eden Tanya, Selin ve Berker ise Somer Şef'in imza yemeğini yapmaya çalıştılar ve ahtapot pişirdiler.

Jürinin en az beğendiği ve başarısız bulduğu yarışmacı Selin 20 Eylül MasterChef elenen isim olmuş oldu ve yarışmaya veda etti.





MasterChef'in 21 Eylül akşamı yayınlanacak bölümü için fragman çıktı. Bu hafta yedek yarışmacı olan Walison ana kadroya dahil oluyor.

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