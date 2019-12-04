MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor?

Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinin ardından 7 kişi kalan yarışmacıları bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanında jüri üyeleri şaşırtan bir gelişmeyi açıklıyor.

ESKİ YARIŞMACILAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

MasterChef'in jürileri, eski yarışmacılardan Murat, Eda, Suna ve Faruk Batuhan'ın yemekleri tadacağını açıklıyor. Fragmanı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, 'Eski yarışmacılar geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geliyor.

İŞTE OLAY YARATAN O FRAGMAN: