Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7441
  • 6,3588
  • 272.683
  • 107433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor?

MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor?

MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor"

MasterChef Türkiye yarışması sona yaklaşılırken birbirinden farklı sürprizlerle seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinin ardından 7 kişi kalan yarışmacıları bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanında jüri üyeleri şaşırtan bir gelişmeyi açıklıyor.

ESKİ YARIŞMACILAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

MasterChef'in jürileri, eski yarışmacılardan Murat, Eda, Suna ve Faruk Batuhan'ın yemekleri tadacağını açıklıyor. Fragmanı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, 'Eski yarışmacılar geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geliyor. 

İŞTE OLAY YARATAN O FRAGMAN:


Can Yaman'ın yeni dizisi iptal edildi! İtalya'da sunuculuk yapacak
'Onu her haliyle çok seviyorum'
Tolga Sarıtaş'tan büyük başarı! Emmy'de final jürisi oldu
Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu
Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
<p>Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ce

Genç Balerin Ceren Özdemir´den Yürek Yakan Haber! Evinin Önünde Katledildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Apartmanda pitbull paniği

NATO'nun aile fotoğrafı çekiliyor