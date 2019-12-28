MasterChef'te büyük ayrılık! Sevilen isim elendi ve yarışmayı dördüncülükle tamamladı...

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında sona doğru yaklaşılıyor. Yarışmanın final haftasında ilk eleme oyunu oynandı. Cemre haftanın en iyisi oldu ve çeyrek finale gitmeyi başardı. Eleme oyununda ise Güzide, Alican ve Ekin mücadele etti.

Zorlu tariflerin yapıldığı bölümde heyecan dolu dakikalar yaşandı ve şefler yarışmacıları motive etmeye çalıştı. Toplamda 3 oyun oynandı ve her oyun şefler tarafından puanlandı. 3 oyun sonu en fazla puanı alan yarışmacı 64 puanla Güzide oldu. Alican 54 puanla ikinci Ekin ise 42 puanla sonuncu oldu. Ekin Eylem Ulaş en az puanı alan isim oldu ve yarışmaya veda etti. 2019 yılını dördüncülükle tamamlayan yarışmacıdan şefler övgü dolu sözlerle bahsetti.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR, NERELİ?

MasterChef’in sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Ekin Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.